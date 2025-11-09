Atores são destaque na interação com estudantes que participam do Cinema nas Escolas, em Caxias

Segue até o dia 25 deste mês, em circulação pela rede pública de Caxias, o projeto Cinema nas Escolas. Os anfitriões da vez são os atores Abhay Volpatto e Marcelo Casagrande, que entretém a galerinha com seus personagens Esqueleto e Seu Pipoca, respectivamente.
O Esqueleto é derivado da animação A Dança do Esqueleto, de 1929, e sua função no projeto é apresentar a exposição sobre os primórdios da animação.
Já o simpático Seu Pipoca, interpretado por Casagrande, é o pipoqueiro que recepciona os estudantes no dia em que eles assistem ao longa Alô, Amigos, de Walt Disney.
Os figurinos dos dois personagens são de Pepe Pessoa.
O projeto Cinema nas Escolas - A Origem dos Desenhos Animados é uma realização da Varsóvia Educação e Cultura com patrocínio da Fundação Marcopolo, Banco Moneo, Voestalpine, Máquinas San Martin e Reflorestadores Unidos AS e financiamento da Lei Rouanet - Ministério da Cultura.