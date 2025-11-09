Atores são destaque na interação com estudantes que participam do Cinema nas Escolas, em Caxias

Seu Pipoca é interpretado pelo ator caxiense Marcelo Casagrande. Saimon Fortuna / Divulgação

Segue até o dia 25 deste mês, em circulação pela rede pública de Caxias, o projeto Cinema nas Escolas. Os anfitriões da vez são os atores Abhay Volpatto e Marcelo Casagrande, que entretém a galerinha com seus personagens Esqueleto e Seu Pipoca, respectivamente.

O Esqueleto é derivado da animação A Dança do Esqueleto, de 1929, e sua função no projeto é apresentar a exposição sobre os primórdios da animação.

Esqueleto é interpretado por Abhay Volpatto. Saimon Fortuna / Divulgação

Já o simpático Seu Pipoca, interpretado por Casagrande, é o pipoqueiro que recepciona os estudantes no dia em que eles assistem ao longa Alô, Amigos, de Walt Disney.

Os figurinos dos dois personagens são de Pepe Pessoa.

Leia Mais Documentário sobre violência doméstica será exibido no UCS Cinema