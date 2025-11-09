Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Atores são destaque na interação com estudantes que participam do Cinema nas Escolas, em Caxias

Nesta edição o projeto aborda a origem dos desenhos animados e as atividades seguem até o dia 25 de novembro 

