As pedradas no meio do caminho

Drummond que me perdoe, mas a pedra nem sempre é poética. A pedra no meio do caminho nem sempre é metáfora, como poetizou Drummond. A vida — que tédio — sempre encontra um jeito de triturar figuras de linguagem. As fatigadas retinas de Drummond só viam a pedra como poema, a pedra no caminho como fissura d’alma, memória das dores que a vida nos impõe carregar. Caminho adentro ao infinito e além. Ainda assim, poético, não?!

Drummond que me perdoe, mas a pedra suplanta o poema quando voa em direção à cabeça de uma professora. Das muitas pedras no meio do caminho a humanidade transformou em casas, muros e dutos. Por vezes, atravancando até os desvios. Noutras, deslizando montanha abaixo, trucidando as vidas que ali resistissem. Ou ainda, voando em direção à cabeça da professora, ali, sentada no parquinho, vendo a gurizada brincar durante o recreio.

Drummond que me perdoe, mas a pedra-poema, noutros tempos lição de sala de aula pra falar de literatura ou de gramática, explicando as ditas figuras de linguagem, ou até pra aguçar a criticidade tão necessária nesses perversos tempos, hoje em dia parece rimar mais com pancada, porrada, punhal, pavor e perseguição. Em suma, uma perfídia punição como profanação à vida, honra e função do professor dentro e fora de sala de aula.

Drummond que me perdoe, mas a pedra, outrora subterfúgio linguístico e estilístico pra tratar das dores da vida com a pungência e doçura de um poema, agora é munição. Importa o motivo da pedra atirada por um guri de seis anos contra a face da professora, que estava sentada, à sombra, observando os demais colegas do atirador, enquanto se divertiam no intervalo? Importa, sim, que a pedra — não mais fruto da poesia —, agora munição que estava no caminho do guri, foi arremessada com força contra a face da professora que, felizmente, esquivou-se, vendo a pedra se espatifar na parede.

Drummond que me perdoe, mas a pedra no caminho nem sempre é matéria do poema. Geralmente, Drummond, a pedra é fúria desmedida. A escola, espaço de convívio, de sensibilização do conhecimento, lugar de tantas trocas, onde se aprende a ler, a escrever e a calcular, de alguma forma, que ninguém sabe muito bem explicar, tem se tornado em um ringue. Inúmeros são os relatos de professores aflitos, pressionados pela violência: da pedrada, da facada, do soco, do cuspe, do pontapé...

Seu Drummond, desde que ouvi o relato da professora alvejada com pedras dentro de uma escola, tomei teu verso como meu: