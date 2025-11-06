AC/DC All Stars volta a tocar em Caxias e com várias referências à cenografia original da banda australiana, incluindo um enorme sino

Olha só pra isso, o sino de bronze já está preparado pra cena. Dito isso, lá vem mais um show da banda AC/DC All Stars. O tributo volta a Caxias nesse mês, tendo como convidado principal o chileno Hans Gac.
Põe na agenda: vai ser no dia 29 de novembro, no Superclub (Rua Guerino Sanvitto, 1.412 - bairro Villagio - Caxias). A casa abre às 21h e o show está programado para se iniciar às 22h30min.
No palco, unem-se a Hans (vocal) os músicos chilenos Benjamin (guitarra solo) e Bastian (guitarra base), e os brasileiros Marquinhos (baixo) e Ander (bateria), pra tocar clássicos do AC/DC como Hells Bells, Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck, entre outras.
Ah, olha só, além do sino no palco, a banda promete outras surpresas em cena, tudo pra fazer os fãs lembrarem de momentos importantes do AC/DC.
Quanto custa
AC/DC All Stars com a participação especial do chileno Hans Gac.
Dia 29 de novembro no Superclub, em Caxias do Sul.
Ingressos antecipados a R$ 80 (2º lote) pelo site Sympla.