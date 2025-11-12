A fanfarra carnavalesca Desorkestra Montanhosa abre inscrições para oficinas musicais em Caxias do Sul

O projeto está com inscrições abertas até sábado (15). Maurício Concatto / Divulgação

Te liga! A Desorkestra Montanhosa abre as portas (e os ouvidos) para novas sonoridades e novos integrantes. O projeto está com inscrições abertas até sábado (15) para oficinas gratuitas de música, voltadas para quem quer aprender, reaprender ou simplesmente se reconectar com o prazer de tocar em grupo.

Leia Mais Travessia entre memória, ancestralidade e resistência é a tônica da exposição da fotógrafa caxiense Tatieli Sperry Monteiro

Nesta nova etapa, a fanfarra dá um passo importante: a criação de 12 instrumentos de percussão confeccionados com materiais recicláveis — como latas de tinta, garrafas PET e restos de alumínio de construções. A proposta é simples e poderosa: fazer música com o que se tem, mostrando que o som pode nascer do improviso, da coletividade e da criatividade.

Esses instrumentos estarão disponíveis para os alunos que ainda não possuem o próprio instrumento, garantindo que ninguém fique de fora por falta de recursos.

O projeto tem Financiamento PNAB - Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, SEDAC RS Secretaria Estadual de Cultura-RS.

Agende-se