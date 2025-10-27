Vencedor do Prêmio Vivita Cartier em 2024, o escritor caxiense T.S.Marcon lança livro de contos

Está em pré-venda o terceiro livro solo do escritor caxiense T.S.Marcon. Acervo pessoal / Divulgação

Vem aí mais um livro do T.S. — não o Eliot —, mas o T.S. caxiense da linhagem Marcon. Já está em pré-venda pelo site da editora Caos & Letras a coletânea de narrativas breves que também pode ser lida como um romance fragmentado chamada Enquanto visões da rua dançam na minha cabeça. Eu que sou devoto de obras batizadas com extensos nomes já bati o olho e curti.

Leia Mais Podcast caxiense explora as conexões entre arte e cultura, criatividade e empreendedorismo

Diz o texto de divulgação que “atravessam o texto temas como a memória, a adolescência, a identidade (individual e coletiva), o espírito comunitário das ruas, a crise de meia idade, em uma linguagem marcada por reflexões filosóficas e apuro estético”.

Em 2015, Marcon estreou com o livro de crônicas Deus veste legging e, em 2023, publicou o romance Diário da castração, ganhador do Prêmio Vivita Cartier em 2024. Pra comprar na pré-venda é só entrar no site.