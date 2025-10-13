Veja quem são as escritoras caxienses que venderam mais obras do que Monja Coen, atração pop da 41ª Feira do Livro de Caxias

Fechada a fatura da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se encerrou no último domingo (12), foram vendidos, exatos, 32.276 livros.
A partir de levantamento feito junto às 24 bancas, a organização da feira comunica, oficialmente, as seguintes listas dos dez livros mais vendidos nas categorias Adulto e Infantojuvenil.
Interessante notar que as autoras caxienses Lisana Bertussi e Regyna Queiroz Gazzola venderam mais obras do que os consagrados Augusto Cury e Monja Coen, a atração pop desta edição. Veja a seguir as listas dos mais vendidos.
Categoria Adulto
- “O Segredo Final”, de Dan Brown
- “Enquanto”, de Lisana Bertussi
- “Há sol ainda”, de Regyna Queiroz Gazzola
- “Pais e filhos”, de Augusto Cury
- “A sabedoria da transformação”, de Monja Coen
- “Café com Deus Pai”, de Júnior Rostirola
- “E tudo valeu a pena”, de Francisco Michielin e Júlio Hochberg
- “Drácula”, de Bram Stoker
- “Antônia”, de Pedro Guerra
- “Espelho Reverso”, de Felipe Zobaran
Categoria Infantojuvenil
- “Minecraft (série)”, vários autores
- “Terapia Infantil (série)”, de Michaelene Mundy
- “O pequeno príncipe”, de Antoine de Saint Exupéry
- “Bobbie Goods”, Abbie Goveia
- “Pense rápido (série)”, de Paloma Blanca Alves Barbieri
- “Diário de Pilar”, de Flávia Lins e Silva
- “Gaúcho Goods”, de Hanna Hann
- “Olhinhos curiosos (série)”, vários autores
- “As aventuras de Mike (série)”, de Gabriel Dearo e Manu Digilio
- “Demon Slayer (Mangá)”, de Koyoharu Gotouge