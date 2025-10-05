"Um dia esse desenho vai sair daí, mas a cena vai permanecer na memória", diz o Amigo do Livro da 41ª Feira de Caxias

Durante o sarau Taruando o Verbo, no sábado (4), Ernani Carraro desenhou a famosa pomba de Picasso, usando um carvão. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

Um dos protagonistas da tarde do último sábado (4), durante a programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, foi o artista plástico, designer e ilustrador Ernani Carraro — o Amigo do Livro desta edição.

Ele participou de dois bate-papos e ainda surpreendeu o público com a criação de um selo, um carimbo que, segundo ele, "autentica quem são os leitores amigos dos livros".

Na foto, registro da autenticação de Ernani Carraro em uma edição de "O vício dos livros", do português Afonso Cruz. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

O meu amigo, o escritor Marcos Kirst, ex-colega de firma, diz que esse carimbo se chama Ex-Libris, cujo uso de difundiu pela Europa (principalmente séculos 16 a 17) e teve seu auge durante o século 18. Ernani difundiu a sua autenticação durante a sessão de autógrafos de Sob o olhar de Dante - Feira do Livro de Caxias do Sul 40 Anos, escrito por Dinarte Albuquerque Filho e que tem projeto gráfico do Ernani.

De improviso, Ernani desenhou a carvão, na parede da Galeria Gerd, a pomba de Picasso. Marcelo Mugnol / Agencia RBS

E mais cedo, durante o sarau Taruando o Verbo, ainda no sábado, na Galeria Gerd Bornheim, o Amigo do Livro roubou a cena. Já que o tema do encontro era Voar, Ernani desenhou a carvão, na parede da galeria, a pomba de Picasso — num gesto lírico e poético.