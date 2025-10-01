 Taruando o Verbo realiza sessão especial do sarau na 41ª Feira do Livro de Caxias

Reprodução / Divulgação

Vai rolar mais uma edição do Sarau Taruando o Verbo. Dessa vez, vai ser durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. O tema desse encontro é Voar, e ocorre no sábado (4), às 15h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

A curadoria do Taruando é do power trio Jaque Pivotto, Nil Kremer e Tati Weber.

A cada edição um verbo diferente é o ponto de partida para reflexões, trocas e criações. Um verbo que cutuca, provoca ou acolhe — e que abre espaço para o pensamento e a sensibilidade se encontrarem.