Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

 Taruando o Verbo realiza sessão especial do sarau na 41ª Feira do Livro de Caxias

O tema do encontro é Voar e ocorre no sábado (4), às 15h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS