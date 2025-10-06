Soul Duetos encerra circulação pela Serra com espetáculo de orquestra e coro em Vila Flores

O espetáculo celebra os 10 anos do Coro Sementes do Amanhã, projeto mantido pela Sociedade Assistencial aos Menores de Veranópolis. Divulgação / Divulgação

Chega ao fim a intensa programação do festival Soul Duetos, que oportunizou ao público da Serra 22 shows gratuitos.

A itinerância passou por Caxias do Sul, Garibaldi, Veranópolis e Bento Gonçalves, e encerra a circulação artística pela região em clima de concerto.

Nesta terça-feira (7), às 14h, o Auditório Municipal de Vila Flores recebe o espetáculo Dó-Ré-Mi Em Canto, uma parceria da Orquestra de Sopros de Cotiporã com o Coro Sementes do Amanhã, de Veranópolis. A apresentação é gratuita.

O espetáculo celebra os 10 anos do Coro Sementes do Amanhã, projeto mantido pela Sociedade Assistencial aos Menores de Veranópolis (SAMEVE), que desenvolve atividades artísticas com crianças e adolescentes. Na apresentação, as vozes do coro infantil, com regência de Lucas Nunes, se misturam às harmonias dos instrumentos de sopro, sob a batuta do maestro Juliano Farenzena. O resultado é um repertório que resgata canções da infância e promete despertar memórias e emoções.

