"Sob o olhar de Dante" revisita 40 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul

O poeta Dante, sob o olhar do fotógrafo Porthus Junior. Porthus Junior / Agencia RBS

Neste sábado (4), a partir das 18h, vai rolar um bate-papo bem bacana sobre a obra Sob o olhar de Dante - 40 anos de Feira do Livro, com Dinarte Albuquerque Filho (autor e pesquisador do livro), além de Cássio Felipe Immig, Helô Bacichette, Maria Helena Lacava e Ernani Carraro, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).

Após, ocorre a sessão de autógrafos de Sob o olhar de Dante, que terá distribuição gratuita, no Espaço 1 (Praça Dante).

