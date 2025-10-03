Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
"Sob o olhar de Dante" revisita 40 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul

Obra inspira sessão de bate-papo neste sábado (4) durante a programação de um dos eventos literários mais importantes do Estado

Marcelo Mugnol

