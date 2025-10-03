"Sob o olhar de Dante" revisita 40 anos da Feira do Livro de Caxias do Sul

Neste sábado (4), a partir das 18h, vai rolar um bate-papo bem bacana sobre a obra Sob o olhar de Dante - 40 anos de Feira do Livro, com Dinarte Albuquerque Filho (autor e pesquisador do livro), além de Cássio Felipe Immig, Helô Bacichette, Maria Helena Lacava e Ernani Carraro, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura).
Após, ocorre a sessão de autógrafos de Sob o olhar de Dante, que terá distribuição gratuita, no Espaço 1 (Praça Dante).
Oficializada em 11 de outubro de 1983, pela Lei no 2.828, com sua primeira edição neste status em 1984, a Feira do Livro de Caxias do Sul tornou-se o maior evento literário da cidade e da região.