Sessões de autógrafo, shows e bate-papos: veja destaques do último final de semana de Feira do Livro de Caxias

Programação deste sábado vai enfatizar obras de autoras da nova geração, como Júlia Dantas, Natalia Borges Polesso e Diuli de Castilhos. Porthus Junior / Agencia RBS

Até quinta-feira (9), a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul já havia superado a marca de 100 mil pessoas e 24 mil livros comercializados. A programação chegará ao final no domingo (12), por meio da tradicional solenidade oficial, que, dessa vez, será antecedida pelo show da dupla Claus e Vanessa.

Até lá tem muita coisa pra se ver entre a Praça Dante e a Casa da Cultura.

A programação de sábado (11), por exemplo, vai enfatizar as obras de autoras da nova geração, como Júlia Dantas, Natalia Borges Polesso e Diuli de Castilhos.

Pinta lá!

PROGRAME-SE

Veja a seguir, alguns dos destaques da programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que se encerra neste domingo (12).

Todas as atividades têm entrada franca.

SÁBADO (11)

10h às 18h - Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo (estacionado na Rua Sinimbu, na Praça Dante Alighieri).

14h - Sarau "O Melhor da Poesia Caxiense", curadoria da Academia Caxiense de Letras, na Galeria Gerd Bornheim (Casa da Cultura)

14h - Autógrafos da obra "A ordem das coisas", de Samarone Rebechi, no Espaço 2.

15h - Bate-papo “Poesia e deslocamento, um bate-papo sobre Kitnet de vidro", com Diuli de Castilhos e mediação de Roberta Saldanha, na Galeria Gerd.

15h - Autógrafos da obra "Paraíso 71", de Naia Hertz, no Espaço 1.

16h - Autógrafos das obras do patrono Pedro Guerra, no Palco da Feira.

16h - Sessão de autógrafos da obra “Kitnet de vidro”, de Diuli de Castilhos, no Espaço 1 da Praça Dante.

17h - Autógrafos da obra "Há sol ainda", de Regyna de Queiroz Gazzola, no Espaço 1.

17h - Autógrafos da obra "A longa chuva", de Adriana Antunes, no Espaço 2.

17h - Encontro do Leia Mulheres sobre a obra “A mulher de dois esqueletos”, de Julia Dantas, sob coordenação de Roberta Saldanha, na Galeria Gerd.

18h - Bate-papo “Maternidade e literatura: quantos futuros ainda cabem?”, com Julia Dantas e mediação de Geneviève Faé, na Galeria Gerd Bornheim.

​19h - Bate-papo “Entre palavras e melodias: os desafios da tradução”, com Bruna Beber, Natalia Borges Polesso e mediação de Adriana Antunes, na Galeria Gerd Bornheim.

DOMINGO

14h - Palestra "Família é lição de casa", com o escritor e jornalista Egui Baldasso, na Estação Sesc Trilhos da Leitura, na Praça Dante.

15h - Lançamento da Antologia do 59º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, no Palco da Feira, seguido de sessão de autógrafos.

16h30min - Show com Claus e Vanessa, no Palco da Feira.