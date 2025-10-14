Saiba como se inscrever para a oficina gratuita a ser conduzida pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, em Caxias do Sul

O Sesc Caxias do Sul promove a oficina OcupaLab Multipalco - Terreira da Tribo, conduzida pela Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz.
A atividade é gratuita e ocorre no dia 29 de outubro, das 9h às 12h, no Teatro do Sesc e oferece aos participantes a oportunidade de mergulhar no trabalho do grupo gaúcho que é referência nacional pela experimentação estética e pelo compromisso político de sua arte.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27, manifestando interesse e enviando o nome completo para o e-mail culturacaxias@sesc-rs.com.br.
Mais informações pelo telefone (54) 3209-8250.