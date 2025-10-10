Saiba como assistir a série '50 Anos da Cultura Hip Hop' 

Olha só que bacana! Neste sábado (11) vai ser disponibilizado o primeiro episódio da Série 50 Anos da Cultura Hip Hop - Rio Grande do Sul.
A exibição do primeiro episódio está marcada para às 11h, no Museu da Cultura Hip Hop RS, que fica localizado em Porto Alegre. Após a exibição na Capital, a produção vai circular por Tramandaí, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, São Borja e Santo Ângelo entre outubro e dezembro.
Com direção de Gabriel Job, a série celebra as cinco décadas do hip hop no mundo e os 40 anos no Estado. Idealizada pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio (ACHE), a produção mergulha na história, vozes e narrativas da cultura hip hop gaúcha. São dez episódios, cada um com 55 minutos de duração. A série ainda é acessível com audiodescrição, libras, além das opções de legendas em espanhol e inglês.
A produção pode ser assistida ainda neste link do canal do YouTube.
Em formato de série documental, o projeto foi contemplado através do edital SEDAC/LPG nº 16, na categoria de Fomento à Coprodução, com recursos da Lei Paulo Gustavo - Secretaria de Estado da Cultura do RS e Ministério da Cultura - Governo Federal.
Depoimentos
Para a série, foram entrevistados os seguintes agentes culturais de Caxias do Sul:
- Andrigo (grafite)
- Bgirl Cami (breaking)
- Dani MC
- DJ César
- DJ Hood
- Fábio Flop (grafite)
- Fernanda Rieta (conhecimento)
- Fran Ladies (breaking)
- Gê Break (breaking)
- JL MC
- Kamila (grafite)
- Niggaz Brasil (MC)
- Paulina Rosa (conhecimento)
- Pi Poeta (MC)
- Polli (DJ)
- Ramonstra (breaking)
- Valquíria (MC)
- William Footwork Squad (Breaking)