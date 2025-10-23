Rei Roberto Carlos vai gravar o especial de fim de ano da TV Globo em Gramado

Agora sim! Está confirmada a gravação do Especial 2025 da TV Globo com o Rei Roberto Carlos, em Gramado.
Havíamos noticiado essa possibilidade ainda em julho deste ano. Na época a gravação estava em negociação, pendente de alguns detalhes, sanados agora.
Quem é fã já pode se programar, porque promete ser uma noite mais do que especial. Vai ser no dia 12 de dezembro, às 21h, no Serra Park.
Atenção, os ingressos estarão à venda a partir do dia 28 de outubro ao meio-dia, pela plataforma Eleven Tickets.