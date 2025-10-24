Projeto que arrecada fundos para causa animal completa uma década

O projeto O Caos Agradece, ação que arrecada fundos para a causa animal com a venda de brownies, completa — com bravura — uma década.
A comemoração vai ser neste sábado (25), a partir das 12h, na Ordeo Garden Station (Rua Marquês do Herval, 488, Centro).
A trilha sonora fica por conta do show acústico de Rodrigo Marenna e Edu Lersch com clássicos do rock internacional.
Quanto custa
- Ingressos a R$ 10. Consumo de comida e bebida não incluso e crianças até 10 anos não pagam.
- O Pix deve ser feito para o e-mail lu@ruzzarin.com.br (Luciana Ruzzarin Basso), com comprovante para o WhatsApp (54) 99909-5252.