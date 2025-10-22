Podcast caxiense explora as conexões entre arte e cultura, criatividade e empreendedorismo

Flor Nieto Lynch e Liliane Giordano conduzem o Café&Cultura Paulinho 15 Filmes / Divulgação

Vai ser lançado nesta quinta-feira (23) o podcast Café & Cultura, conduzido pelas apresentadoras Flor Nieto Lynch e Liliane Giordano, explorando as conexões entre arte e cultura, criatividade e empreendedorismo.

Pinta lá, começa por volta das 9h, na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

É cedo assim, porque, de fato, vai rolar um cafezinho com quitutes até pra combinar com o nome do podcast. Quem estiver por lá vai assistir a um teaser com uma prévia das conversas que compõem a série de 26 episódios.

Gravado no estúdio da i5 Filmes, o podcast reúne entrevistas, depoimentos e histórias de protagonistas da cena cultural da cidade como o DJ, produtor e cineasta Jorge de Jesus, os atores e diretores Aline Zilli e Jonas Piccoli, o empresário Guilherme Martinato, e a historiadora Ana Paula de Almeida.