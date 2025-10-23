Palavras ao vento

Enquanto políticos posam pra foto, mais um míssil destroça vidraças. Ontem, tiroteio. Hoje, euforia no mercado de ações. Amanhã, desconto de centavos no litro da gasolina. Já pode tomar café ou ainda tá caro?

Se vivêssemos dentro do mundo encantado da maioria dos coaches, palestrantes e encantadores de almas, as ruas seriam douradas, as padarias distribuiriam pães e os animais conversariam conosco, como filósofos na praça de Ágora. Enquanto isso, pobres mortais continuam trocando horas de vida por uns trocados, nem que seja pra beber o néctar engarrafado pelo Dionísio. Não, não é o Dionísio ali da Forqueta, é o Dionísio filho de Zeus e da mortal Sêmele.

Vai uma fezinha aí, seu? Nunca joguei. Se o senhor sonhar com igreja, mar, noite, ponte ou seios é cobra, e pode jogar nas dezenas 33, 34, 35, 36. Agora, se o senhor sonhar com exército, hospital, nascimento ou quartel daí é veado, dezenas 93, 94, 95, 96. Hoje não, malandragem.

No supermercado, enquanto escolhia cebolas, voei longe pensando “e se vendêssemos profecias por quilo?”. Daí lembrei que já vendem, mas não as pesam. Por via das dúvidas, comprei um pacote de velas pra cada santo e cogitei rezar ladainhas debaixo d’água. E fui dormir. Lá pelas 3h da madrugada acordei de um sonho intranquilo. Sonhei com um bebê nascendo numa igreja, enquanto um exército de soldados marchava por uma ponte, à noite, até chegarem num hospital. Lá perguntaram pelo bebê, que a essa altura já tinha virado general. Loucura, loucura, diria o Huck.

Pelo sim, pelo não, arrisquei uma fezinha. Investi uns pilas na cobra e no veado. Se me arrependi? Claro, né? Refeito da noite mal dormida lembrei que havia jantado duas pratadas de feijoada com costelinha de porco e uma meia-dúzia de cervejas. Vai ver nem foi sonho, foi só uma congestão alimentar fantasiada de pesadelo. Peraí, fantasia lembra Carnaval. No jogo do bicho é touro.

Enquanto uns poetizam e viajam nas sutilezas da paisagem de um imponente vasto prado verde, outros só enxergam ali uma “plantação de churrasco”, como o rebanho é tratado por ávidos carnívoros, que sonham com um assado de capricho.

E depois vai dizer que tem gente que se preocupa com os mísseis destruindo vidraças e dizimando povos? Menos ainda os que se preocupam com a segurança de quem vai pra linha de frente combater a pobreza ou combater mazelas com livros na mão e a educação na cabeça.

E ainda me pergunto se é preciso comprovar endereço pra cometer crime ou se tá dispensada essa burocracia.