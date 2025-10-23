Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Palavras ao vento

Enquanto uns poetizam e viajam nas sutilezas da paisagem de um imponente vasto prado verde, outros enxergam ali uma “plantação de churrasco”, como o rebanho é tratado por ávidos carnívoros

