Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Órbita Literária, Passaporte da Leitura e contação de histórias; veja os destaques desta segunda-feira na 41ª Feira do Livro de Caxias

Atividades ocorrem tanto na Praça Dante Alighieri quanto no seu entorno, no Teatro Pedro Parenti e no Café da Velha, que fica no térreo da Casa da Cultura. Tudo de graça 

