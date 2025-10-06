Órbita Literária, Passaporte da Leitura e contação de histórias; veja os destaques desta segunda-feira na 41ª Feira do Livro de Caxias

Os livreiros estão disponibilizando desconto de até 20% para a comercialização de obras durante a Feira do Livro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Esta é a última semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Entre os atrações desta segunda-feira (6), destaco a 21ª edição do Passaporte da Leitura, um dos mais importantes programas da Secretaria da Cultura que visa aproximar os leitores dos escritores.

Entre a abertura oficial, que ocorreu no dia 26 de setembro, até o último domingo, dia 5 de outubro, a organização da Feira do Livro havia contabilizado 19.213 livros vendidos e público estimado em 79 mil pessoas.

Outra atração é a realização de um encontro especial do Órbita Literária, a partir das 19h30min. Dessa vez vai ser no espaço do Café da Velha, que fica no térreo da Casa da Cultura, em frente à praça Dante Alighieri.

O painel desta segunda-feira é Contos sobre adoção, reunindo Adriana Antunes, Dinarte Albuquerque Filho, José Carlomagno e Pablo Morenno.

Segunda-feira (06)

Veja a programação desta segunda-feira na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Agende-se:

8h30min - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira (Praça Dante Alighieri).

​8h30min às 9h30min - 21º Passaporte da Leitura com o escritor Alexandre Rampazo, com alunos da EMEF Aristides Rech e EMEF Desvio Rizzo, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).

​9h - Contação de histórias com Lu Adams, no Espaço do Leitor.​

9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc (setor infantojuvenil na Praça Dante Alighieri).

​10h - Apresentação da banda escolar da EMEF Governador Roberto Silveira, no Palco da Feira.

​10h às 11h - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Raquel Matsushita, com alunos da EEEF Ismael Chaves Barcellos e EMEF Senador Teotônio Vilela, no Teatro Pedro Parenti.

​10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.

​10h às 18h Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo (estacionado na Sinimbu).

​11h - Contação de história do livro "A Árvore Madrinha", de Gabriela Carminatti, com Educação Ambiental da SEMMAS, no Espaço do Leitor.

​11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.

​13h - Palestra “No trilho da vida, segue a inspiração”, com Verônica Bohm, na Galeria Gerd Bornheim.

​13h30min - Programa Leia para Mim da APADEV, no 2º andar da Biblioteca Pública (Casa da Cultura).

​14h - Coral Vívere, do UCS Sênior, com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.

​14h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.

​14h15min às 15h15min - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Raquel Matsushita, com alunos da EMEF Guerino Zugno e EMEF Prefeito Luciano Corsetti, no Teatro Pedro Parenti.

​14h às 17h - Ciência na Comunidade com Museu de Ciências Naturais da UCS, no Espaço 1 da sessão de autógrafos.

​15h - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira.

​15h30min - Contação de histórias com Contos da Biti, no Espaço do Leitor.

​15h45min às 16h45min - 21º Passaporte da Leitura com o escritor Alexandre Rampazo, e alunos da EMEF Professora Leonor Rosa e EMEF São Vitor, no Teatro Pedro Parenti.

​16h - Apresentação da Banda Escolar da EMEF Presidente Castelo Branco, no Palco da Feira.

​16h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.

​18h - Música na Feira: apresentação do Coro AABB Caxias com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.