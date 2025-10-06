Órbita Literária, Passaporte da Leitura e contação de histórias; veja os destaques desta segunda-feira na 41ª Feira do Livro de Caxias

Esta é a última semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Entre os atrações desta segunda-feira (6), destaco a 21ª edição do Passaporte da Leitura, um dos mais importantes programas da Secretaria da Cultura que visa aproximar os leitores dos escritores.
Entre a abertura oficial, que ocorreu no dia 26 de setembro, até o último domingo, dia 5 de outubro, a organização da Feira do Livro havia contabilizado 19.213 livros vendidos e público estimado em 79 mil pessoas.
Outra atração é a realização de um encontro especial do Órbita Literária, a partir das 19h30min. Dessa vez vai ser no espaço do Café da Velha, que fica no térreo da Casa da Cultura, em frente à praça Dante Alighieri.
O painel desta segunda-feira é Contos sobre adoção, reunindo Adriana Antunes, Dinarte Albuquerque Filho, José Carlomagno e Pablo Morenno.
Segunda-feira (06)
Veja a programação desta segunda-feira na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Agende-se:
8h30min - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira (Praça Dante Alighieri).
8h30min às 9h30min - 21º Passaporte da Leitura com o escritor Alexandre Rampazo, com alunos da EMEF Aristides Rech e EMEF Desvio Rizzo, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura).
9h - Contação de histórias com Lu Adams, no Espaço do Leitor.
9h às 17h - Expresso Livro a Bordo: espaço de leitura para crianças, na Estação Sesc (setor infantojuvenil na Praça Dante Alighieri).
10h - Apresentação da banda escolar da EMEF Governador Roberto Silveira, no Palco da Feira.
10h às 11h - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Raquel Matsushita, com alunos da EEEF Ismael Chaves Barcellos e EMEF Senador Teotônio Vilela, no Teatro Pedro Parenti.
10h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.
10h às 18h Exposição "O Futuro que Queremos", no Ônibus da Fundação Marcopolo (estacionado na Sinimbu).
11h - Contação de história do livro "A Árvore Madrinha", de Gabriela Carminatti, com Educação Ambiental da SEMMAS, no Espaço do Leitor.
11h às 16h - Vagão Mágico: óculos de realidade virtual, na Estação Sesc.
13h - Palestra “No trilho da vida, segue a inspiração”, com Verônica Bohm, na Galeria Gerd Bornheim.
13h30min - Programa Leia para Mim da APADEV, no 2º andar da Biblioteca Pública (Casa da Cultura).
14h - Coral Vívere, do UCS Sênior, com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.
14h - Mãos à obra! Oficina de artes visuais na Estação Sesc.
14h15min às 15h15min - 21º Passaporte da Leitura com a escritora Raquel Matsushita, com alunos da EMEF Guerino Zugno e EMEF Prefeito Luciano Corsetti, no Teatro Pedro Parenti.
14h às 17h - Ciência na Comunidade com Museu de Ciências Naturais da UCS, no Espaço 1 da sessão de autógrafos.
15h - Contação de histórias com o vivandeiro Roger Castro, no Palco da Feira.
15h30min - Contação de histórias com Contos da Biti, no Espaço do Leitor.
15h45min às 16h45min - 21º Passaporte da Leitura com o escritor Alexandre Rampazo, e alunos da EMEF Professora Leonor Rosa e EMEF São Vitor, no Teatro Pedro Parenti.
16h - Apresentação da Banda Escolar da EMEF Presidente Castelo Branco, no Palco da Feira.
16h - Do Re Mi… Andiamo! Contando e vivendo histórias, na Estação Sesc.
18h - Música na Feira: apresentação do Coro AABB Caxias com regência de Aline Giacomet, no Palco da Feira.
19h30min - Órbita Literária 487: "Contos sobre adoção", com Adriana Antunes, Dinarte Albuquerque Filho, José Carlomagno e Pablo Morenno, no Café da Velha (térreo da Casa da Cultura).