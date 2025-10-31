Neste sábado tem show do músico e compositor Julio Reny com a banda Lokos D'Bira em Caxias do Sul

Te liga! Neste sábado (1º) volta a tocar em Caxias do Sul uma das lendas do rock gaúcho, Julio Reny. O cara vem pra tocar no Radioativo Studio Music Hall. A entrada é franca.
O Julio estará acompanhado da banda Lokos D'Bira pra entoar clássicos como Amor e Morte, Não Chores Lola, Expresso Oriente, Cine Marabá e por aí vai.
De quebra, vão rolar ainda shows com a Gato Vodu e a Työntekija, com seu tributo a Circle Jerks.
Pinta lá, a função toda vai rolar a partir das 20h.
O Radioativo fica localizado na Rua Dal Canale, 1.922 - Centro - Caxias do Sul.