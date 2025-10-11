Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Neste sábado o patrono Pedro Guerra autografa suas obras na Praça Dante Alighieri

No encerramento da 41ª Feira do Livro, domingo (12), vai ter show de pop com Claus e Vanessa, em celebração aos 25 anos de carreira da dupla

