Neste sábado o patrono Pedro Guerra autografa suas obras na Praça Dante Alighieri

Pedro Guerra autografa suas obras sábado, na Praça Dante. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Estamos na último final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Até domingo (12), no entardecer, são diversas as atividades disponíveis ao público. Todas gratuitas.

Entre os destaques, no sábado (11), às 16h, vai rolar uma super sessão de autógrafos com o patrono, o escritor caxiense Pedro Guerra, no Palco da Feira, na Praça Dante Alighieri.

Leia Mais Último final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul terá painéis e sessões de autógrafo com nova geração de autoras gaúchas