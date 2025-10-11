Neste sábado o patrono Pedro Guerra autografa suas obras na Praça Dante Alighieri

Estamos na último final de semana da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Até domingo (12), no entardecer, são diversas as atividades disponíveis ao público. Todas gratuitas.
Entre os destaques, no sábado (11), às 16h, vai rolar uma super sessão de autógrafos com o patrono, o escritor caxiense Pedro Guerra, no Palco da Feira, na Praça Dante Alighieri.
No domingo (12), a partir das 16h30min, ocorre o show da turnê de 25 anos da carreira da dupla com Claus e Vanessa, seguida da solenidade de encerramento da 41ª edição, no Palco da Feira.