Neste fíndi vai rolar a 90ª edição da Le Marché Chic, feira com curadoria de Lulu Alberti  

Como diz o Chico, O Vendedor Raiz, "pra ti que não fala inglês" handmade é feito à mão. Dito isso, vai rolar neste sábado (25) a histórica 90ª edição da Le Marché Chic, a feira com curadoria de Lulu Alberti.
Dessa vez, 31 expositores apresentam seus produtos no espaço em frente a Bella Gulla, no Shopping Villagio Caxias.
Destaque para os acessórios personalizados, velas aromáticas, artigos para casa e decoração, discos de vinil, paisagismo com cachepôs customizados, bordados artísticos, entre outras inúmeras opções de mercadorias exclusivas.
Pinta lá, a entrada é franca. Visitação das 10h às 22h.