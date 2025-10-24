Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Neste fíndi vai rolar a 90ª edição da Le Marché Chic, feira com curadoria de Lulu Alberti  

Destaque para os acessórios personalizados handmade expostos por 31 marcas autorais

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS