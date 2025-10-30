Não estamos a salvo

Ainda prefiro o prosaico, o banal. Justamente porque ninguém (ou quase ninguém) se importa. Vestindo o capote pra sair de casa e encarar essa atmosfera invernal, apesar da primavera das flores, lembrei do DJ Fumaça tragando um Marlboro vermelho enquanto ajustava na agulha um velho (e por isso eterno) LP do Sonic Youth.

Ando na contramão da tragédia, do tiro na cara. Vejo, sei que existe. Mas como não vou resolver nenhuma das guerras, tampouco as que existem dentro de mim, dou de ombros e chuto umas pedras na sarjeta à procura de mais uma lenda anônima.

Sempre me pergunto se alguém se compadece com o coveiro. Ninguém sonha ser coveiro. Ninguém vai pra faculdade aprender a lidar com o soturno luto de cada dia. Ao fim da jornada, resta o que além do pó entre os dedos? Nem o coveiro sabe explicar.

Lembro de um professor de Filosofia — cuja memória anda se esvaindo do próprio corpo — me dizer que ninguém deveria passar a vida costurando conceitos. “A vida, Mugnol, é pra ser vivida no intervalo dos sentidos.” Poético, não?!

Trágico, talvez. Não fosse a tragédia tão furiosa. Mais furiosa do que sonhamos ser um dia. Porque, no intervalo das guerras, quando decidimos voltar a viver, até parece que dá tempo pra pensar em poesia, ou no florescer primaveril.

Nasci vendo um velho magro e alto com a face entalhada pelas dores da vida colher da terra o pão nosso de cada dia. Entre frutas, legumes e verduras, ajustava os óculos de armação grossa, remendado em um dos aros, e separava o que servia pra gente comer e o que serviria pros bichos comerem.

Tragédia mesmo, com requintes de crueldade kafkaniana, é trancafiar um intelectual numa masmorra abarrotada de documentos, carimbando papéis. Ou, como ele mesmo diz: “acorrentado aos afazeres burocráticos”. Tédio?! Mais do que tédio, sacrilégio.

Sempre me pergunto por que a esmola é mais generosa depois da missa. Talvez por causa da culpa, me sopra aqui a consciência. Afinal, quem vem do pó retorna ao pó. E pra saber disso nem precisa estudar em seminário, basta reconhecer-se pó através do olhar do coveiro.

Prosaico, tão prosaico quanto assoviar pro conviva do outro lado do bar, levantando o copo num brinde simbólico, reverenciando a amizade profunda. E resta o que dessa vida a não ser os amigos e os amores que a gente cultiva? Apesar das guerras de dentro e de fora, o essencial é dizer: eu te amo!