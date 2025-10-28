 Mara De Carli e Karen Axelrud expõem cerca de 50 obras entre pinturas, xilogravuras, colagens, vídeos e gravuras em metal

A caxiense Mara De Carli e, a porto-alegrense Karen Axelrud, expõem suas obras na Galeria Gerd, a partir de 6 de novembro. Inerson da Rocha / Divulgação

Olhares ajustados às propostas contemporâneas vão curtir a exposição Em Duetos, que abre na semana que vem, na Galeria de Artes Gerd Bornheim, na Casa da Cultura.

A partir do dia 6 de novembro, estarão à mostra cerca de 50 obras das artistas visuais Mara De Carli e Karen Axelrud, entre pinturas, xilogravuras, colagens, vídeos e gravuras em metal, todas escolhidas pelas próprias criadoras.

Leia Mais Já estão à venda os ingressos para o show do paraibano Chico César em Caxias

Em Duetos as obras exploram dobraduras, frestas, repetições e sobreposições, cada uma à sua maneira.