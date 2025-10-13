Já estão à venda os ingressos para o show do paraibano Chico César em Caxias 

Chico César vem a Caxias do Sul para a turnê de comemoração aos 30 anos de lançamento do disco "Aos Vivos". Ana Lefaux / Divulgação

Anunciado a poucos dias, o show do paraibano Chico César promete ser um dos grandes destaques deste final de ano, em Caxias do Sul.

O cantor e compositor se apresenta no dia 12 de novembro, no Teatro Murialdo, em celebração aos 30 anos do disco Aos Vivos.

O show, em que Chico César vai revisitar sucessos como Mama África, À Primeira Vista e Beradêro, integra a programação da 12ª edição da Aldeia Sesc.

Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 30 pelo site do Sesc.

