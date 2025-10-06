Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

"I'm a Book", de Sergio Lopes, estreia em Caxias do Sul no espaço Unique Wood Design & Société des Poètes

A exposição é uma seleção de obras que integram mostra em cartaz em São Paulo

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS