"I'm a Book", de Sergio Lopes, estreia em Caxias do Sul no espaço Unique Wood Design & Société des Poètes

"I'm a Book", do artista visual Sergio Lopes, chega nesta quarta-feira (8) a Caxias do Sul e fica à mostra no espaço Unique Wood Design & Société des Poètes. Duda Mangoni / Divulgação

Diálogo entre universos criativos: a arte contemporânea de Sergio Lopes e a curadoria natural e orgânica de Eliane De Zorzi Nesello, diretora da Unique Wood Design.

Esse é o mote da exposição I'm a Book que chega nesta quarta-feira (8) a Caxias do Sul, depois da temporada em cartaz na Sergio Gonçalves Galeria de Arte, em São Paulo.

A mostra do artista visual caxiense marca a nova fase de seu trabalho. Ao instigar a reflexão sobre o tempo, a memória e a leitura da vida através da arte, a narrativa visual convida o público a percorrer páginas invisíveis de sentimentos e histórias.

— Trazer essa mostra para o nosso espaço é celebrar o encontro entre a arte e a natureza, duas formas de eternidade que inspiram tudo o que fazemos — destaca Eliane.

