Logo mais é Natal e todos vão cantar nas janelas das lojas de departamento as canções de amor fraternal. No contratempo, ressoa sempre um tímido coro invocando a realidade em meio à tanta purpurina: “Já faz tempo que eu pedi / Mas o meu Papai Noel não vem! / Com certeza já morreu / Ou então felicidade / É brinquedo que não tem!”. Dito isso, faltam 84 dias pro Natal, 91 pro Réveillon (como dizem os franceses), e 139 pra cairmos na folia da Terça-Feira de Carnaval.

*****

Cai a máscara, mas o perverso continuará vestindo-se de rei, mesmo sendo um farrapo sem espelho, assim como o escravizado seguirá sabendo mais sobre as suas responsabilidades do que o seu escravizador.

Ouvindo os versos da balada-canção “A juventude é uma banda / Numa propaganda de refrigerante” lembrei da Monja Coen dizendo ali na Praça do poeta Dante que a nova geração não está perdida. A Monja, que já foi “embaixadora da moderação” de uma famosa empresa de bebidas, disse à época que “a vida religiosa e o álcool não se opõem”.

*****

Dia desses vi na tevê uma mulher declarar sua fé dizendo que o sobrinho nasceu de um aborto. Até hoje não entendi o que isso quer dizer. Talvez porque sou um homem de pouca fé.

Lendo o português Afonso Cruz aprendi uma nova faceta do Mario Quintana e que me conecta de corpo e alma ao poeta. “Mario Quintana disse que não sabia dançar, a sua maneira de dançar era o poema”, escreve Afonso. Desprovido do poetizar, eu danço mesmo enquanto durmo.

*****

Motoristas de aplicativo geralmente têm um péssimo gosto musical. Ontem fui surpreendido com um cara que escutava um podcast com dicas pra ganhar dinheiro apostando na bolsa de valores. Um olho no trajeto e outro num gráfico com dicas dos melhores investimentos do dia. Logo vira coach.

Dizem, a poesia não serve pra nada. Krenak discorda: “Se não existisse a possibilidade da poesia a gente já tinha naufragado”.

*****