Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Crônica
Opinião

Homem de pouca fé

Dia desses vi na tevê uma mulher declarar sua fé dizendo que o sobrinho nasceu de um aborto

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS