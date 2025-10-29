Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
“Gioia Mia”, da cineasta Margherita Spampinato, abre a programação do Festival de Cinema Italiano no Brasil

Em sua 20ª edição, mais uma vez a mostra passa por Caxias do Sul. Todas as sessões são gratuitas

