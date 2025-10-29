“Gioia Mia”, da cineasta Margherita Spampinato, abre a programação do Festival de Cinema Italiano no Brasil

“Gioia Mia”, de Margherita Spampinato, é inédito no Brasil. Divulgação / Divulgação

Nos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul recebe novamente a programação nacional do Festival de Cinema Italiano, que chega à sua 20ª edição.

Todos os filmes serão exibidos na Sala de Cinema Ulysses Geremia entre quarta-feira (29/10) e o dia 9 de novembro. E te liga, é tudo gratuito!

A solenidade de abertura se inicia às 18h. Logo depois, será exibido Gioia Mia (2025), de Margherita Spampinato. O filme, inédito no Brasil, foi selecionado para o Festival de Locarno deste ano. O drama explora o confronto e o vínculo profundo entre o menino Nico, moderno e laico, e sua tia siciliana, extremamente religiosa e tradicional.