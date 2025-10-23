Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
"Gesto de gratidão ao pampa e às pessoas que nele vivem", diz Tadeu Vilani sobre ensaio que resultou em livro

 "Tentos de Luz  - Um Olhar Sobre a Alma do Pampa" pode ser adquirido diretamente pelo perfil das redes sociais do fotógrafo

