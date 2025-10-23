"Gesto de gratidão ao pampa e às pessoas que nele vivem", diz Tadeu Vilani sobre ensaio que resultou em livro

— Cada imagem que compõe este livro nasceu de uma escuta atenta e de um profundo respeito. Não cheguei com pressa. Deixei que o campo me recebesse, que o vento me moldasse o ritmo, que a luz me mostrasse o caminho. Mais do que um registro visual, este trabalho é um gesto de gratidão ao pampa e às pessoas que nele vivem — explica Vilani, em tom lírico e filosófico.