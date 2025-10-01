Geneviève Faé lança obra e ministra oficina de crônicas na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Contemplada com Menção Honrosa no Prêmio Literário Cidade de Manaus, em 2024, a escritora caxiense Geneviève Faé autografa Você Está Pronta nesta sexta-feira (3), às 18h, no Espaço 2 da 41ª Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri.
A obra dividida em três temas centrais "Pronta para ser", "Pronta para amar" e "Pronta para avançar", trata de temas atuais e relevantes como a condição feminina, a síndrome da impostora e a invisibilidade histórica das mulheres, conectando literatura, cidadania e inclusão.
Já no sábado(4), a partir das 10h30min, Geneviève ministra a oficina Você está pronta para escrever!, aberta ao público. As vagas são limitadas. Inscrições por meio deste link aqui.