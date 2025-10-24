"Eternizar esse instante é testemunhar o amor em sua forma mais genuína", diz fotógrafa especialista em registrar partos

Olha só que bacana! A farroupilhense Fernanda Heineck, fotógrafa especializada em parto, família e momentos afetivos, foi premiada pelo Instinto Criativo. É uma comunidade/associação focada em fotografia, com vários que promove diversos concursos.
Ao todo, Fernanda tem 11 fotos premiadas e 3 menções honrosas pela comunidade, além de outras pela Bride Association e Outstanding Maternity.
— Tenho muito carinho pelo meu trabalho e acredito que essas imagens trazem um pouco da força, do amor e da beleza que existem nesses momentos tão únicos — diz Fernanda.
As fotos acima foram premiadas na categoria Parto. O registro em preto e branco é do parto da Bruna Pistore segurando no colo a bebê Maitê e sendo abraçada pelo pai da menina, Thomás Paganella de Almeida, feito no dia 16 de julho deste ano.
Já a foto dos pezinhos é do bebê Nicolas, durante o parto da Jessica Beatriz Zancanaro. O pai do menino é o Matheus Borges Alves. Esse clique foi no dia 18 de julho. Os dois registros foram feitos no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul.
— A fotografia retrata um dos momentos mais intensos e emocionantes do nascimento: o primeiro encontro entre mãe e filho. Cada parto carrega uma força ancestral. Estar ali para eternizar esse instante é testemunhar o amor em sua forma mais genuína — sintetiza a fotógrafa.