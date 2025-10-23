Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Está em pré-venda o novo romance da escritora caxiense Maya Falks, patrona da Feira do Livro de 2022

Sessão de lançamento de "Só entre nós" ocorre no dia 14 de novembro, no Zarabatana Café

