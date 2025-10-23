Está em pré-venda o novo romance da escritora caxiense Maya Falks, patrona da Feira do Livro de 2022

Olha aí a capa do novo romance da escritora caxiense Maya Falks, patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul em 2022. Só entre nós, que aborda a temática da saúde mental, está em pré-venda com 20% de desconto até 31 deste mês e será lançado com sessão de autógrafos ao entardecer do dia 14 de novembro, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás.

— A narradora e protagonista Sara é uma jovem adulta que luta por equilíbrio desde o suicídio de Renan, seu melhor amigo, aos 14 anos. Não é a primeira tragédia, mas o ponto de partida para que a própria Sara tente processar os acontecimentos. Ao longo de toda a narrativa, Sara conta, desabafa e reflete sobre os tabus que cercam o trato com a saúde mental, em especial entre jovens, e a própria ideia de suicídio — explica Maya, sem dar spolier sobre a sua nova obra.