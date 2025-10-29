Escritora barbosense lança terceiro livro da carreira, mais um vez com enfoque na arte terapia

Minéia Frezza lança o terceiro livro, "Histórias de uma Borboleta Amarela". Pavan Fotografia / Divulgação

A escritora barbosense Minéia Frezza lança o terceiro livro, Histórias de uma Borboleta Amarela. A sessão de autógrafos ocorre durante a 34ª edição da Feira do Livro de Farroupilha no dia 4 de novembro, às 17h30min, na Praça da Emancipação.

Como os dois primeiros livros, este também foi construído por meio da escrita terapêutica. Trata-se de histórias de sua família, especialmente de sua meia-irmã mais velha, a qual sempre quis escrever um livro, já que elas se conheceram na adolescência, depois da morte do seu pai.

O livro pode ser adquirido no site da Amazon ou ainda diretamente com a autora. Reprodução / Divulgação