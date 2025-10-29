Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Escritora barbosense lança terceiro livro da carreira, mais um vez com enfoque na arte terapia

Sessão de lançamento da obra de Minéia Frezza ocorre em evento literário em Farroupilha

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS