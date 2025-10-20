Entre novembro e dezembro Caxias do Sul vai receber mostra e residência artística de dança contemporânea

A programação será realizada entre 28 de novembro e 6 de dezembro. Design Gráfico Siano / Divulgação

Depois de um processo seletivo que recebeu 517 inscrições de todo o Brasil, o projeto Rede Corposições anunciou os artistas que estarão em Caxias do Sul para uma Mostra Artística.

A proposta inicial era a seleção de quatro inscritos. Mas devido à grande procura, os idealizadores da proposta decidiram ampliar para seis artistas que participarão da Mostra e Residência, que será realizada na Zona Rural, no espaço Jardim, Jardim. Além deles, outros cinco artistas estarão na cidade para participar somente da Mostra Artística. A programação será realizada entre 28 de novembro e 6 de dezembro.

A seleção contemplou ações afirmativas, atenta a candidaturas de mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com mais de 50 anos, pessoas negras e indígenas. O projeto tem coordenação das artistas locais Gislaine Sacchet, Sigrid Nora e Cristina Lisot e do jornalista Carlinhos Santos.

Veja quem participa

A Mostra Artística, que abre as atividades do projeto, receberá os seguintes artistas:

Teresa Maria Siewerdt (Santa Catarina), com "Jardim de Passagem"

Renan Marcondes Cevales (São Paulo), com o trabalho "Composições de Espera"

Lucas Juliano Pereira Correa (Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), com o "Quanto Pesa o Invisível?"

Cláudia Góes Müller (Minas Gerais), com "Dança Contemporânea em Domicílio"

Aun Helden (São Paulo), com "Réquiem"

Jéssica Crus Ferreira (Ceará), com "Semeadouro"

Maria Emília da Cruz Gomes (Minas Gerais), com "Eco, Oco, Preso no Peito"

Laura Samy (Rio de Janeiro), com "Dança Macabra"

Mauricio Flórez (Colômbia e São Paulo), com "Bolero"

Rebeca Tadiello Pinho (São Paulo), com "Estudos Sobre Mover"

Isabela Sá Roriz (Rio de Janeiro), com "Bichos Tubulares, Mares Internos"

