Entre novembro e dezembro Caxias do Sul vai receber mostra e residência artística de dança contemporânea

Depois de um processo seletivo que recebeu 517 inscrições de todo o Brasil, o projeto Rede Corposições anunciou os artistas que estarão em Caxias do Sul para uma Mostra Artística.
A proposta inicial era a seleção de quatro inscritos. Mas devido à grande procura, os idealizadores da proposta decidiram ampliar para seis artistas que participarão da Mostra e Residência, que será realizada na Zona Rural, no espaço Jardim, Jardim. Além deles, outros cinco artistas estarão na cidade para participar somente da Mostra Artística. A programação será realizada entre 28 de novembro e 6 de dezembro.
A seleção contemplou ações afirmativas, atenta a candidaturas de mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas com mais de 50 anos, pessoas negras e indígenas. O projeto tem coordenação das artistas locais Gislaine Sacchet, Sigrid Nora e Cristina Lisot e do jornalista Carlinhos Santos.
Veja quem participa
A Mostra Artística, que abre as atividades do projeto, receberá os seguintes artistas:
- Teresa Maria Siewerdt (Santa Catarina), com "Jardim de Passagem"
- Renan Marcondes Cevales (São Paulo), com o trabalho "Composições de Espera"
- Lucas Juliano Pereira Correa (Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), com o "Quanto Pesa o Invisível?"
- Cláudia Góes Müller (Minas Gerais), com "Dança Contemporânea em Domicílio"
- Aun Helden (São Paulo), com "Réquiem"
- Jéssica Crus Ferreira (Ceará), com "Semeadouro"
- Maria Emília da Cruz Gomes (Minas Gerais), com "Eco, Oco, Preso no Peito"
- Laura Samy (Rio de Janeiro), com "Dança Macabra"
- Mauricio Flórez (Colômbia e São Paulo), com "Bolero"
- Rebeca Tadiello Pinho (São Paulo), com "Estudos Sobre Mover"
- Isabela Sá Roriz (Rio de Janeiro), com "Bichos Tubulares, Mares Internos"
Para a Residência Artística no espaço Jardim, Jardim, os nomes escolhidos foram:
- Teresa Maria Siewerdt
- Renan Marcondes Cevales
- Lucas Juliano Pereira Corrêa
- Claudia Góes Müller
- Aun Helden