Em performance poética, Darlan Gebing interpreta Alberto, personagem que  sabe contemplar a vida 

Darlan acessou seu manancial de memórias para interpretar esse senhor que sabia contemplar a vida. A performance é inspirada na vida de Ari, tio do ator. Marcelo Pedroso / Divulgação

Alberto poderia ser tão somente o nome de um personagem. Contudo, Alberto é uma sensível performance do ator, e professor de artes visuais e teatro, Darlan Gebing. A ideia surgiu de uma licença poética para lidar com o luto.

Ao perder o tio Ari, Darlan acessou seu manancial de memórias para interpretar esse senhor que sabia contemplar a vida, tinha o conhecimento da terra, vivia em um tempo mais lento, sem acesso a tecnologia, preservando o encontro com as pessoas.

Com direção de Fábio Cuelli, através da linguagem da máscara expressiva teatral, os gestos e caminhadas deste personagem afetam o ambiente por onde passa. A pausa que Alberto provoca no fluxo da vida urbana pode ser um respiro, um desacelerar, uma poesia.

Por isso, super apropriado que a performance ganhe vida no cenário da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Agende-se: vai ser na quinta-feira (9), às 11h, na Praça Dante Alighieri.

Pinta lá pra trocar uma ideia com o seu Alberto!