Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Em performance poética, Darlan Gebing interpreta Alberto, personagem que  sabe contemplar a vida 

Com direção de Fábio Cuelli, o ator interage com o público por meio da linguagem da máscara expressiva teatral

