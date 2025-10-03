E vai rolar a veríssima homenagem durante a 41ª Feira do Livro de Caxias

Poucos dias antes do lançamento oficial da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, o Brasil silenciou com a morte do escritor Luis Fernando Verissimo.
Sendo assim, tomados por uma comoção dos leitores, a organização da Feira resolveu inserir uma nova mesa de bate-papo para celebrar vida e obra de LFV, o mestre da crônica.
Por isso, te liga, domingo (5), às 17h, T. S. Marcon, Rubem Penz, Rafael Iotti e Juliana Bevilaqua vão prosar a partir do tema Verissimo, o silêncio loquaz, no Palco da Feira, na Praça Dante Alighieri.