Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Comédias são destaque da programação do Teatro do Sesc Caxias

No elenco, artistas referência do humor da cena gaúcha, como os atores Rogério Beretta, Suzi Martinez, Ana Paula Schneider e Leonardo Barison. Os ingressos são gratuitos

Marcelo Mugnol

