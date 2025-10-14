Comédias são destaque da programação do Teatro do Sesc Caxias

Suzi Martinez e Rogério Beretta contracenam na comédia "PQ Casamos?!", com direção de Néstor Monasterio. MainQuest / Divulgação

Olha só que bacana! O projeto Comédias do Sul traz a Caxias do Sul dois espetáculos gratuitos que serão apresentados no Teatro do Sesc. Em cena, PQ Casamos?! e A Comédia dos Amantes.

A iniciativa reúne dois espetáculos com direção do renomado Néstor Monasterio, tendo no elenco artistas que são referências do humor da cena gaúcha, como os atores Rogério Beretta, Suzi Martinez, Ana Paula Schneider e Leonardo Barison.

Os espetáculos terão sessões únicas, dias 5 e 6 de novembro, às 20h. A retirada de ingressos é gratuita no teatro ou neste site.

SOBRE AS PEÇAS

A sessão de “PQ Casamos?!” vai ser no dia 5 de novembro, às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul. MainQuest / Divulgação

“PQ Casamos?!”, no dia 5 de novembro, às 20h

A verdadeira história de um casal que está há mais de trinta anos junto e resolve descobrir na terapia se depois de tanto tempo ainda há amor. Durante uma narrativa bem humorada, que mistura ficção e realidade, eles descobrem que compatibilidade é um conceito muito pessoal. Com o desenrolar do espetáculo, emoções e situações hilárias se alternam para que eles junto ao público descubram por fim: “PQ casamos?!”

Ana Paula Schneider e Leonardo Barison na peça "A Comédia dos Amantes", com direção de Rogério Beretta. Mainquest / Divulgação

“A Comédia dos Amantes”, no dia 6 de novembro, às 20h