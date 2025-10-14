De Linkin Park a Marisa Monte: saiba o que vai rolar no palco do 21º Allegro Festival, em Caxias do Sul

Nesta quinta-feira (16), às 19h30min, vai rolar a 21ª edição do Allegro Festival, no Teatro Pedro Parenti. Tatieli Sperry / Divulgação

Nesta quinta-feira (16), às 19h30min, o Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, vai receber um festival que já é tradição em Caxias do Sul.

No palco, crianças, jovens e adultos, entre alunos e professores da Allegro Escola de Música se reúnem para celebrar as mais diversas vertentes da música. É que vai rolar a 21ª edição do Allegro Festival.

— Ao todo, são 26 músicas escolhidas pelos 46 alunos e professores. E teremos mais a participação da banda de rock de dois de nossos alunos, com média de idade de 12 anos, a Eclipse Oculto — diz a diretora da escola, Camila Dengo.

No repertório músicas para todos o gostos: do nu metal, com Linkin Park, à MPB de Gilberto Gil e Marisa Monte, passando pelo hard rock com o Kiss, até o rock progressivo e sinfônico da banda Procol Harum.

Para alguns desses estudantes de música, enfatiza Camila, será sua estreia em um palco.

— Mais do que uma apresentação de alunos, o Allegro Festival é um encontro de gerações em torno da música, reunindo crianças, jovens e adultos em performances que traduzem dedicação, aprendizado e paixão pelo fazer artístico — afirma.

