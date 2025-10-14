Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

De Linkin Park a Marisa Monte: saiba o que vai rolar no palco do 21º Allegro Festival, em Caxias do Sul

Repertório tem 26 músicas que foram escolhidas pelos 46 alunos e professores da Allegro Escola de Música. Ingressos à venda 

