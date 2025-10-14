De Linkin Park a Marisa Monte: saiba o que vai rolar no palco do 21º Allegro Festival, em Caxias do Sul

Nesta quinta-feira (16), às 19h30min, o Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, vai receber um festival que já é tradição em Caxias do Sul.
No palco, crianças, jovens e adultos, entre alunos e professores da Allegro Escola de Música se reúnem para celebrar as mais diversas vertentes da música. É que vai rolar a 21ª edição do Allegro Festival.
— Ao todo, são 26 músicas escolhidas pelos 46 alunos e professores. E teremos mais a participação da banda de rock de dois de nossos alunos, com média de idade de 12 anos, a Eclipse Oculto — diz a diretora da escola, Camila Dengo.
No repertório músicas para todos o gostos: do nu metal, com Linkin Park, à MPB de Gilberto Gil e Marisa Monte, passando pelo hard rock com o Kiss, até o rock progressivo e sinfônico da banda Procol Harum.
Para alguns desses estudantes de música, enfatiza Camila, será sua estreia em um palco.
— Mais do que uma apresentação de alunos, o Allegro Festival é um encontro de gerações em torno da música, reunindo crianças, jovens e adultos em performances que traduzem dedicação, aprendizado e paixão pelo fazer artístico — afirma.
PROGRAME-SE
- O quê: 21ª edição do Allegro Festival.
- Quando: quinta-feira (16), às 19h30min.
- Onde: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias)
- Quanto: ingressos a R$ 60 ou R$ 30 (estudantes ou sênior), à venda na bilheteria da Casa da Cultura (apenas em dinheiro). Os tíquetes também estão à venda na Allegro Escola de Música por meio da bio no Instagram.