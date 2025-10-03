Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
"Como se escreve um thriller a sete cabeças" é tema de bate-papo durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Participam do encontro, seguido de sessão de autógrafos, os escritores Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro

