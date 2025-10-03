"Como se escreve um thriller a sete cabeças" é tema de bate-papo durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Entre os destaques de domingo (5), na 41ª Feira do Livro de Caxias, logo cedo, às 14h, vai rolar o bate-papo A sete palmos: como se escreve um thriller a sete cabeças, com os autores Chris Dias, Eleonora Medeiros, Helô Bacichette, Marcelo Spalding, Marlon Costa, Milene Barazzetti e Roger Castro, no Palco da Feira, ali na Praça Dante Alighieri.
Logo a seguir, os escritores autografam a obra A sete palmos, na Sala de Apoio da Feira (ao lado do palco).
E te liga, porque a patrona da 40ª Feira do Livro, Helô Bacichette, autografa ainda no domingo (5), às 18h, o livro O mistério da noite enluarada, no Espaço 1 (Praça Dante).