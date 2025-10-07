Com curadoria de cineastas indígenas, Canella Cineclube exibe cinco filmes durante a Mostra Consciencine 2025

A curadoria da mostra é do cineasta yanomami Morzaniel Iramari, ganhador de 3 Kikitos em Gramado, e da professora e realizadora audiovisual Patrícia Ferreira (Pará Yxapy), fundadora do coletivo Mbyá-Guarani de Cinema. Divulgação / Divulgação

Olha só que bacana esse projeto do Canella Cineclube (que, aliás, é super atuante na cena da Região das Hortênsias). A Mostra Consciencine vai exibir filmes voltados à temática social, ambiental e indígena e circulará durante cinco dias, em três aldeias, de duas diferentes etnias, e realizará ainda sessões abertas no Centro de Cultura de Canela.

A curadoria da mostra é do cineasta yanomami Morzaniel Iramari, ganhador de 3 Kikitos em Gramado, e da professora e realizadora audiovisual Patrícia Ferreira (Pará Yxapy), fundadora do coletivo Mbyá-Guarani de Cinema. A coordenação de conteúdo é de Izaias Reginatto da Costa.

O destaque da programação no dia 17 será Fuá, o Sonho, filme produzido pelas mulheres kaingang de Canela, e ganhador de Melhor Direção na Mostra de Curtas-Metragens, no Festival de Gramado deste ano, e A Queda do Céu, filme yanomami premiado em Nova York. Já no dia 18, o destaque será para o curta Itsuni Uguno: A febre da mata e o longa Yõg Âtak: Meu pai, Kaiowá.

