Caxias do Sul tem passado e quanto ao futuro: lições da 2ª edição do Simpósio da Fundação Marcopolo

Entre as lições mais importantes do simpósio, o cientista-social Jean-Edouard Tromme afirmou: "Uma cidade pode perder a sua alma quando para de imaginar seu futuro em conjunto". Marcelo Mugnol / Agencia RBS

A recém-inaugurada Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo foi palco e cenário da 2ª edição do Simpósio O Futuro Que Queremos, ocorrido na terça (28) e quarta-feira (29).

O primeiro simpósio, realizado no ano passado, no UCS Teatro, nasceu de uma reação catártica fruto da Missão Esperança - Medellín, quando em abril de 2024 a Fundação Marcopolo levou para a Colômbia uma série de profissionais das mais diversas áreas. Todos voltaram de lá maravilhados ao compreender como Medellín havia deixado de ser o destino mais perigoso do mundo para se transformar em uma cidade educadora, destaque em inovação e vetor cultural da América Latina.

O segundo simpósio já nasceu simbólico, porque foi realizado no prédio da Biblioteca Parque, equipamento criado sob a luz da inspiração da Missão Medellín. Simbólico porque materializa uma visão, um sonho, um projeto que pode ser replicado aqui, na Serra gaúcha, respeitando as características do território e as demandas que brotam aqui.

Ao fim e ao cabo, a 2ª edição do simpósio deixa poderosas lições.

Primeiro, não se trata de tornar Caxias do Sul uma réplica de Medellín. Cada território tem suas características e identidades que o define.

Medellín ensina também que para tornar-se cidade inovadora com altos índices educacionais e celeiro de talentos, presente na lista das 100 smart-cities do mundo, e um dos destinos turísticos mais procurados, a receita é simples: é preciso que governo, empresas e a sociedade compartilhem do mesmo sonho — juntos.

De todas as palestras, apontamentos, observações e reflexões, o ponto alto da 2ª edição do simpósio foi o painel Cidades imaginadas: governo, empresas e cidadãos conduzido pelo cientista-social Jean-Edouard Tromme.

Desde que conheci Jean e o antropólogo Santiago Uribe, que fazem parte de um grande grupo responsável por conduzir o que chamo de "a revolução cultural de Medellín", eles sempre deixaram claro que não há como replicar, reproduzir Medellín.

Ao mesmo tempo, sempre afirmaram que a unidade do tripé governo, empresas e cidadãos é a única forma de conduzir Caxias e qualquer outra cidade do mundo para o futuro.

Caxias tem passado. Há centenas de livros contando a saga dos povos que conquistaram essa terra. Inclusive há pesquisas que vão ajudar a contar melhor a história dos indígenas nesse território, mas isso é assunto para outro dia.

E quanto ao futuro?

Se depender da força produtiva da indústria, das mentes brilhantes que essas companhias formam ou contratam, ninguém duvida que fabricarão produtos inovadores e rentáveis. Quanto ao governo, sempre é uma incógnita, porque a cada quatro anos vem um novo pleito — e graças a Deus por isso — mas sempre há uma certa descontinuidade que acaba por burocratizar e atrasar a condução dos projetos e programas.

E no meio disso tudo, ficam os cidadãos — sejam profissionais liberais ou não — a depender mais ou menos do governo, mais ou menos da iniciativa privada.

Disse o Jean, em sua palestra: "Uma cidade pode perder a sua alma quando para de imaginar seu futuro em conjunto". E friso o fim da frase: "em conjunto". A julgar pela participação no simpósio é fácil atestar que os cidadãos estavam em maior número do que os representantes do governo e das empresas. Isso diz muito.

Só mais um exemplo que atesta como, de modo geral, Caxias do Sul pensa e trabalha. Cada bairro da cidade quer fazer a melhor celebração de Natal. Há empresas que desejam fazer o melhor Natal da cidade. E o governo também quer fazer o melhor Natal da cidade — neste ano, inclusive, com roda gigante e corredor de luzes.