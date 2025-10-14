Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Caxias do Sul recebe espetáculo e oficina do multiartista moçambicano Klemente Tsamba

"Nos Tempos de Gungunhana" retrata episódios da vida do célebre rei tribal Gungunhana, a partir da adaptação do livro "Ualalapi", de Ungulani Ba Ka Khosa

