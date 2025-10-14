Caxias do Sul recebe espetáculo e oficina do multiartista moçambicano Klemente Tsamba

E não é que vai ter espetáculo de teatro internacional em Caxias do Sul? Graças a uma parceria entre Sindiserv e Teatro do Encontro, vem pra cá o multiartista moçambicano Klemente Tsamba, atualmente radicado em Portugal.
Inspirado na tradição oral africana, Nos Tempos de Gungunhana é um espetáculo em que um único ator se desdobra em vários personagens, conduzindo a narrativa em cumplicidade com o público.
A peça retrata episódios mágicos da vida do célebre rei tribal moçambicano Gungunhana, a partir da adaptação do premiado livro Ualalapi, de Ungulani Ba Ka Khosa.
Te liga porque vai ser uma única sessão, dia 21 de outubro, às 19h30min, no Auditório do Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217).
Quanto custa
Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para ingressos com compra antecipada, associados e vinculados ao Sindiserv, professores, estudantes, idosos, PCDs e artistas). E podem ser adquiridos neste site ou pelo WhatsApp do Teatro do Encontro: (54) 99711-3758.
Oficina
- Além disso, no dia 22 de outubro, das 17h às 19h, vai rolar a oficina Karingana Wa Karingana - Jogos de Contar e Cantar Histórias, no Ponto de Cultura Casa das Etnias.
- Inscrições a R$ 35, por meio do WhatsApp (54) 99233-1396 (Magali Quadros), ou (54) 99711-3758 (Roberto Ribeiro).