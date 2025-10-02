As professoras Sílvia Rech e Simone Soldatelli estreiam na literatura com obra infantil durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

As professoras Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli estreiam na literatura com o livro "Baio, o Leão e Bola, o Tatu". Matheus Frazão / Divulgação

Neste domingo (5), as professoras Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli estreiam na literatura com o livro infantil Baio, o Leão e Bola, o Tatu. A história explora a amizade entre animais e humanos, ambientada em uma floresta do Rio Grande do Sul. As ilustrações são de Frank Tartarus.

Voltado a crianças de 5 a 10 anos, Baio, o Leão e Bola, o Tatu busca despertar nos pequenos leitores o respeito por todas as formas de vida, reforçando a ideia de que o amor e o cuidado com a natureza devem ser cultivados desde cedo.