As professoras Sílvia Rech e Simone Soldatelli estreiam na literatura com obra infantil durante a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Neste domingo (5), as professoras Sílvia Regina T. F. Rech e Simone M. Soldatelli estreiam na literatura com o livro infantil Baio, o Leão e Bola, o Tatu. A história explora a amizade entre animais e humanos, ambientada em uma floresta do Rio Grande do Sul. As ilustrações são de Frank Tartarus.
Voltado a crianças de 5 a 10 anos, Baio, o Leão e Bola, o Tatu busca despertar nos pequenos leitores o respeito por todas as formas de vida, reforçando a ideia de que o amor e o cuidado com a natureza devem ser cultivados desde cedo.
O lançamento e a sessão de autógrafos ocorrem domingo, a partir das 14h, no Espaço 1 da Feira do Livro, na Praça Dante Alighieri.