Artistas interessados em expor na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás no ano que vem já podem preparar suas propostas

Te liga! Logo mais abrem as inscrições para o edital de ocupação da Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul. O edital é gratuito e vai contemplar até seis projetos para exposições durante o próximo ano.
O prazo de inscrições abre no dia 3 de dezembro e se encerra em 9 de fevereiro de 2026.
Podem se inscrever para realizar exposições: artistas, coletivos, curadores e produtores, submetendo suas propostas à avaliação da Comissão de Seleção, podendo participar profissionais brasileiros e estrangeiros maiores de 18 anos que comprovem residência no Brasil.
O regulamento, acesso a documentos e ficha de inscrição já estão disponíveis neste link.
Mais informações pelo telefone (54) 3901.1067 ou e-mail uniartes@caxias.rs.gov.br.