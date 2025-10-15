Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Artistas interessados em expor na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás no ano que vem já podem preparar suas propostas

Um novo edital vai abrir no dia 3 de dezembro. O regulamento, acesso a documentos e ficha de inscrição já estão disponíveis no site da prefeitura 

