Artistas de Bento Gonçalves criam exposição baseada nas marcas carregadas pelas pessoas ao longo da vida

concepção artística de Karem Poletto Jacobs, Daniela Possamai e Fernanda Moreira Rodrigues, fica em cartaz na Casa das Artes até o dia 24 de outubro.

Abre nesta quinta-feira (2) na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves, O Antagonismo do Avesso, da artista visual Karem Poletto Jacobs, da poeta Daniela Possamai e da bailarina Fernanda Moreira Rodrigues.

Composta por esculturas, pinturas, fotografias, objetos, textos e palavras, a exposição evidencia as "marcas" que se afixam no corpo, no íntimo, no ser, no social ou no coletivo. Já no dia 13, às 19h, as três artistas promovem na Casa das Artes um bate-papo sobre o processo de criação.

A expografia foi definida após dois anos de pesquisa nas ruas, com a pergunta: "O que te marca?". Abrangendo diferentes classes sociais e econômicas foi feita uma coleta cheia de significados, abrindo a possibilidade de múltiplas reflexões. Shopping, empresas, escolas, universidade e academias de Bento Gonçalves, acolheram um "cabide de ideias" composto por fotos de Karem e poemas de Daniela, onde as pessoas eram instigadas a externarem, da forma que se sentissem mais confortáveis, os seus mais profundos sentimentos.

A expografia foi definida após dois anos de pesquisa nas ruas, com a pergunta: "O que te marca?". Karem Poletto Jacobs / Divulgação

Por meio de palavras, textos, fotos, objetos e relatos foram recolhidos mais de 350 depoimentos que permearam a produção artística. Através das múltiplas reflexões: subjetivas, psicológicas, sociológicas e estéticas foi-se construindo essa marca, unificando esses sentimentos e experiências compartilhadas.

O Antagonismo do Avesso integra parte do projeto Marcas, contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura por meio do Edital 01/2023.

Composta por esculturas, pinturas, fotografias, objetos, textos e palavras, a exposição evidencia as "marcas" que se afixam no corpo, no íntimo, no ser, no social ou no coletivo. Karem Poletto Jacobs / Divulgação

