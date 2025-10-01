Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Artistas de Bento Gonçalves criam exposição baseada nas marcas carregadas pelas pessoas ao longo da vida

"O Antagonismo do Avesso" recebeu mais de 350 mensagens e relatos sobre emoções e seu mundo sensível. Mostra abre nesta quinta-feira (2) na Fundação Casa das Artes

