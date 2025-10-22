Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Antes da estreia nacional, entra em cartaz em Caxias do Sul documentário que marca os 10 anos do desastre de Mariana, em Minas Gerais

"Rejeito", com direção do cineasta Pedro de Filippis, é uma das atrações da Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás

