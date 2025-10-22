Antes da estreia nacional, entra em cartaz em Caxias do Sul documentário que marca os 10 anos do desastre de Mariana, em Minas Gerais

De relance parece até uma pintura, mas a cena é flagrante de mais uma tragédia ambiental no Brasil. Descoloniza Filmes / Divulgação

Furando a estreia nacional, que ocorre somente no dia 30 deste mês, entra em cartaz nesta quinta-feira (23) em Caxias do Sul o documentário Rejeito, dirigido por Pedro de Filippis.

Na tela, mais um de tantos desastres que assola o Brasil, nesse caso, destacando as histórias de luta e reconstrução de comunidades que continuam sob risco constante de barragens em Minas Gerais. Rejeito marca ainda os 10 anos do desastre de Mariana.

Fruto de quatro anos de produção, ao se debruçar em situações nas comunidades assoladas por barragens, o filme constrói uma narrativa que joga luz sobre camadas históricas, com foco especial em Minas Gerais, Estado marcado por sucessivos desastres e violações e que responde por aproximadamente 61% do minério de ferro bruto no Brasil, em torno de 320 milhões de toneladas.

Sessões de quinta a domingo, às 14h30min, na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

Documentário é distribuído pela Descoloniza Filmes. Descoloniza Filmes / Divulgação