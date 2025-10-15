Albatroz Filmes lança documentário sobre a Igreja de São Pelegrino, um dos cartões-postais de Caxias do Sul

Seja você religioso ou não, é inegável a importância da Igreja de São Pelegrino para a história de Caxias do Sul – mesmo que, para alguns, seja só pelo viés artístico, graças ao legado do pintor italiano Aldo Locatelli.
Dito isso, estreia nesta quarta-feira (15) o documentário São Pelegrino, 7 décadas de histórias, média-metragem produzido pela Albatroz Filmes, com direção de Alexandre Massutti e produção executiva e co-direção de Marcele Brusa Maciel (minha ex-colega de faculdade).
O documentário será exibido na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. A sessão das 19h30min é apenas para convidados. Logo a seguir, tem sessão aberta ao público, às 20h30min. Pinta lá!