Albatroz Filmes lança documentário sobre a Igreja de São Pelegrino, um dos cartões-postais de Caxias do Sul

"São Pelegrino, 7 décadas de histórias" é dirigido por Alexandre Massutti. Marcele Brusa Maciel / Divulgação

Seja você religioso ou não, é inegável a importância da Igreja de São Pelegrino para a história de Caxias do Sul – mesmo que, para alguns, seja só pelo viés artístico, graças ao legado do pintor italiano Aldo Locatelli.

Dito isso, estreia nesta quarta-feira (15) o documentário São Pelegrino, 7 décadas de histórias, média-metragem produzido pela Albatroz Filmes, com direção de Alexandre Massutti e produção executiva e co-direção de Marcele Brusa Maciel (minha ex-colega de faculdade).

