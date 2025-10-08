Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

'A Hora do Pesadelo' é um dos destaques da programação de 24 anos de aniversário do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

A sessão é promovida pelo Cineclube Manifesto e o filme será exibido na Sala Ulysses Geremia. Veja outras produções em cartaz 

