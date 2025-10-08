'A Hora do Pesadelo' é um dos destaques da programação de 24 anos de aniversário do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Sábado (11), às 21h15min, será exibido "A Hora do Pesadelo" em uma edição especial do Cineclube Manifesto. New Line / Divulgação

Para celebrar os 24 anos do Centro de Cultura Ordovás, a Sala de Cinema Ulysses Geremia montou uma programação recheada de opções de vários gêneros, do documentário ao terror.

Entre os destaques, no sábado (11), às 21h15min, será exibido o filme A Hora do Pesadelo (1984) em uma edição especial do Cineclube Manifesto. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. Após a sessão vai rolar um bate-papo sobre um dos mais clássicos filmes de terror.

"A Hora do Pesadelo" (1984). Ilustração de Matt Peppler / Divulgação

Para as demais sessões da programação o ingresso custa R$ 20. Meia-entrada a R$ 10 (idosos, estudantes e servidores públicos municipais).

Agende-se

Cena de “O Homem Mais Feliz do Mundo”. SMC / Divulgação

“O Homem Mais Feliz do Mundo”, de Teona Strugar Mitevska

Quinta-feira a domingo, às 19h30min

“Niki de Saint-Phalle”, de Céline Sallette

Quinta-feira a domingo, às 17h30min

“3 Obas de Xângo”, de Sérgio Machado

Quinta-feira a domingo, às 16h15min

“Retratos de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes

Quinta-feira a domingo, às 14h30min

“A Hora do Pesadelo”, de Wes Craven