'A Hora do Pesadelo' é um dos destaques da programação de 24 anos de aniversário do Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Para celebrar os 24 anos do Centro de Cultura Ordovás, a Sala de Cinema Ulysses Geremia montou uma programação recheada de opções de vários gêneros, do documentário ao terror.
Entre os destaques, no sábado (11), às 21h15min, será exibido o filme A Hora do Pesadelo (1984) em uma edição especial do Cineclube Manifesto. A entrada é gratuita, por ordem de chegada. Após a sessão vai rolar um bate-papo sobre um dos mais clássicos filmes de terror.
Para as demais sessões da programação o ingresso custa R$ 20. Meia-entrada a R$ 10 (idosos, estudantes e servidores públicos municipais).
Agende-se
“O Homem Mais Feliz do Mundo”, de Teona Strugar Mitevska
- Quinta-feira a domingo, às 19h30min
“Niki de Saint-Phalle”, de Céline Sallette
- Quinta-feira a domingo, às 17h30min
“3 Obas de Xângo”, de Sérgio Machado
- Quinta-feira a domingo, às 16h15min
“Retratos de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes
- Quinta-feira a domingo, às 14h30min
“A Hora do Pesadelo”, de Wes Craven
- Sábado, às 21h15min