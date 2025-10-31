Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

A artista visual caxiense Bea Balen abre exposição individual na Ocre Galeria, em Porto Alegre

Estarão à mostra 20 telas de 0,80m de largura por 1m80 de altura, montadas lado a lado numa grande panorâmica retratando a exuberância da Mata Atlântica

