A artista visual caxiense Bea Balen abre exposição individual na Ocre Galeria, em Porto Alegre

A nova exposição da Bea Balen fica à mostra até o dia 29/11. Wanderlei Oliveira / Divulgação

A artista visual caxiense Bea Balen Susin tem um traço particular, que a caracteriza e serve como assinatura de suas obras. Por isso, poeticamente resolvi chamar seu estilo de pintar de “beatizar”.

Dito isso, a exposição Quando o corpo toca a terra, que abre neste sábado (1º/11) para visitação, a partir das 11h, na Ocre Galeria, em Porto Alegre, é mais uma oportunidade pra conferir de perto esse traço único.

Leia Mais Já estão à venda os ingressos para o show do paraibano Chico César em Caxias

É que a mostra retrata a Mata Atlântica por meio de um painel de 16m de largura, composto por 20 telas de 0,80m de largura por 1m80 de altura, montadas lado a lado numa grande panorâmica. Ou seja, o traço da Bea está ali, visível, em partes ou na completude.

A curadoria da mostra é da caxiense Paula Ramos, crítica e historiadora da arte e professora do Instituto de Artes da UFRGS.

— Habitadas por uma profusão de formas vegetais, em uma paleta vívida e exuberante, as pinturas parecem exibir, progressivamente, um adensamento da experiência, como se fosse possível tatear a superfície das plantas, acompanhar o transporte da seiva, sentir a absorção das raízes, pulsar no ritmo da mata — comenta Paula.

Só pra te deixar com gostinho de quero mais, veja abaixo uma das 20 telas que compõem o painel.

"As pinturas parecem exibir, progressivamente, um adensamento da experiência, como se fosse possível tatear a superfície das plantas", diz Paula Ramos, curadora da mostra. Wanderlei Oliveira / Divulgação

Onde ver

A mostra fica em cartaz na Ocre Galeria (Av. Polônia, 495 - Porto Alegre), até o dia 29 de novembro.

Visitação de segunda a sexta, das 10h às 18h e, sábado, das 10h às 13h30min.