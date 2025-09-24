Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Veja como participar da oficina gratuita "Da Poesia à Imagem em Movimento", no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Serão palestrantes, o rapper e multiartista Chapahall, o escritor e roteirista Pedro Nora, e o videomaker Pedro Gelatti

