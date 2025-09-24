Veja como participar da oficina gratuita "Da Poesia à Imagem em Movimento", no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Te liga! Nesta sexta-feira (26) vai rolar a oficina Da Poesia à Imagem em Movimento, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.
Os interessados em mergulhar no universo audiovisual terão uma imersão de seis horas de duração, com foco em um mercado que cada vez mais vem se expandindo.
A atividade ocorre das 8h às 14h, na Sala Ulysses Geremia, com entrada gratuita.
A oficina é voltada tanto para iniciantes quanto para quem já atua, formalmente ou não, na área. Serão palestrantes, o rapper e multiartista Chapahall, o escritor e roteirista Pedro Nora e o videomaker Pedro Gelatti.
A iniciativa integra o Projeto Ello, Escrita de Série, viabilizado pelo Financiarte.