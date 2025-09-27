Vai rolar neste sábado a 5ª edição da Biblioteca Humana durante a Feira do Livro de Caxias do Sul

Os imigrantes convidados são Hsueh Yu (Lúcia), de Taiwan e, Djimy Precilien (Jim), do Haiti. Divulgação / Divulgação

Pra quem ainda não sabe do que se trata, a Biblioteca Humana é uma iniciativa que convida pessoas a abrirem alguns dos capítulos do livro de suas vidas, compartilhando-os com o público, pra depois esses relatos serem imortalizados por meio de textos criados por escritores convidados.

Neste ano, o tema é Terra Estrangeira (que aliás é o nome de um baita filme do Walter Salles) apresentando histórias de imigrantes do século 21.

Os imigrantes convidados são Hsueh Yu (Lúcia), de Taiwan e, Djimy Precilien (Jim), do Haiti. O bate-papo vai rolar no sábado (27), às 16h, na Galeria de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura.

Os relatos serão transformados em textos por meio dos escritores Bernadete Zardo, Jaque Pivotto, José Otávio Carlomagno, Juliana Bevilaqua, Luiza Iotti, Marilia Frosi Galvão, Paulo Damin, Suzana Webber Alves e Tiago Sozo Marcon.